Москва, , 19:00 — REGNUM Спрос населения на доллары в России в декабре 2019 года вырос на 59% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты», представленном Банком России.

В целом, как следует из документа, чистый спрос физических лиц на наличную иностранную валюту в декабре вырос на 72% и составил $2,1 млрд. В том числе спрос на доллары составил $1,369 млрд после $861 млн в ноябре.

Согласно данным ЦБ, устойчивый рост спроса на доллары в России наблюдается с августа минувшего года. Показатель вырос со $101 млн на конец лета до $1,081 млрд в октябре.

На текущий момент, по оценке регулятора, уровень чистого спроса населения на доллары составляет $1,240 млрд.