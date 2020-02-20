Комо, Италия, , 18:47 — REGNUM Из-за засухи и аномально высоких температур зимой 2019−2020 годов в Италии уровень целого ряда рек и озёр соответствует показателям, которые обычно фиксируются в конце лета, передает информагентство ANSA в четверг, 20 февраля, со ссылкой на исследование национальной агропромышленной ассоциации Coldiretti.

В частности, уровень заполнения озера Комо составляет 25%, озера Изео — 28%.

Необходимо проводить экстренные мероприятия, ситуация осложняется тем, что в целом ряде регионов страны и в марте 2020 года, по данным метеорологов, осадков будет меньше, чем обычно, и меньше, чем необходимо, отметили эксперты.