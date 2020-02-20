Ульяновск, , 18:47 — REGNUM В Ульяновской области экономия на обслуживание государственного долга составит около 150 млн рублей. Это будет обеспечено за счёт выпуска облигаций, сообщается на сайте Законодательного собрания региона.

На очередной сессии депутаты одобрили поправки, которые вносятся в закон о бюджете. В парламенте отмечают, что для экономии расходов на обслуживание госдолга на 7 млрд рублей увеличиваются средства на погашение коммерческих кредитов. В то же время ещё 7 млрд рублей выделяется на выпуск государственных ценных бумаг Ульяновской области сроком на семь лет с под 7 процентов годовых.

Министр финансов Ульяновской области Екатерина Буцкая напомнила, что ранее было размещено 5 млрд рублей, что позволило сократить расходы на обслуживание государственного долга почти вдвое — с 2 млрд до 1,1 млрд рублей, а доля коммерческих кредитов сократилась с 74% до 42%.

По расчётам, после размещения нового пакета ценных бумаг доля коммерческих кредитов уменьшится 20,9%. Глава профильного комитета Законодательного собрания Александр Чепухин сообщил, что замещение коммерческих кредитов государственными облигациями позволит сэкономить на обслуживании госдолга порядка 150 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые Ульяновская область выпустила ценные бумаги в 2017 году: тогда объём составил 5 млрд рублей, ставка — 8,1% годовых.

Бюджет Ульяновской области на 2020 год спрогнозирован в размере 67 млрд рублей, что на 6,6 млрд рублей больше уровня 2019 года. Расходы составили почти 68 млрд рублей.

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