Тирасполь, , 18:39 — REGNUM Попытки Молдавии оказать давление на Приднестровье в банковской сфере и создать напряжение в Зоне безопасности молдавско-приднестровского конфликта — неправильный способ решения спорных вопросов. Об этом заявил в Тирасполе глава комиссии Госдумы России по проблемам соотечественников за пределами РФ Умахан Умаханов («Единая Россия»), передает ИА REGNUM.

Все вопросы, по его словам, следует решать только за столом переговоров. А Россия, добавил депутат будет делать все возможное, чтобы в Приднестровье был мир. «Поэтому мы и приезжаем, разговариваем, чтобы путем диалога решить все спорные вопросы», — сказал Умаханов.

Комментируя требования Молдавии о выводе российских миротворцев с территории Приднестровья, Умаханов подчеркнул, что миротворцы находятся в ПМР законно: «Их присутствие регламентировано международным соглашением. Если возникают вопросы, надо о нем напоминать».

Напомним, 19 февраля стало известно, что банки Молдавии отказались принимать платежи предприятий Приднестровья. Каксообщил первый заместитель Приднестровского республиканского банка (ПРБ) Алексей Мельник, экономические агенты ПМР в настоящее время не могут произвести оплату за товары и услуги молдавским резидентам.

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