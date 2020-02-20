Милан, Италия, , 18:37 — REGNUM В Италии продолжает увеличиваться число постоянных трудовых контрактов, сообщили в четверг, 20 февраля, в национальной службе социального обеспечения.

В 2019 году 706 тысяч контрактов были преобразованы из временных в постоянные — рост более чем на 30% превысил показатели 2018 года.

Летом 2018 года по инициативе партии популистов в Италии был утвержден так называемый «декрет о достоинстве», предполагающий льготы работодателям, нанимающих сотрудников по постоянным контрактам, и дополнительную нагрузку — для тех, кто оформляет с работниками временные трудовые отношения.