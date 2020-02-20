Москва, , 18:29 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение КБ «Локо-банк», усмотрев в его рекламной кампании нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщает 20 февраля пресс-служба столичного управления ведомства.

Как уточняется, в ходе рассмотрения обращения гражданина ФАС установила, что используемый кредитной организацией слоган «Локо-банк — банк миллионов» ассоциируется у большинства людей именно с количеством клиентов банка, а не с суммой денежных средств.

Данный вывод ведомство сделало на основании результатов опроса потребителей, проведённого газетой «Вечерняя Москвы», и мнений сотрудников Института русского языка имени В.В. Виноградова.

Сообщается, что банк по запросу ФАС не смог подтвердить наличие у него по меньшей мере двух миллионов клиентов, чтобы лозунг мог быть признан достоверным, в связи с чем действия организации были расценены как нарушение требований закона «О защите конкуренции».

Столичное управление ФАС предоставило «Локо-банку» месяц на устранение нарушения, в противном случае в отношении него будет возбуждено дело о несоблюдении антимонопольного законодательства.

В пресс-службе «Локо-банка» сообщили RNS о намерении провести независимую лингвистическую экспертизу, «чтобы понять, действительно ли смысловая нагрузка слогана подразумевает количество клиентов банка». По её результатам организация примет окончательное решение о дальнейшем использовании слогана.