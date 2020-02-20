Москва, , 18:06 — REGNUM На сегодняшний день приватизация компании «Российские железные дороги» не планируется, однако приход в компанию частного инвестора мог бы «встряхнуть менеджмент» компании. Об этом в эфире телеканала РБК рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Сразу могу сказать, что мы не планируем сейчас приватизацию [компании «РЖД»], — сказал Силуанов.

Помимо этого, он подчеркнул, что если в компанию придёт частное лицо или «око частного акционера — оно всегда там присутствует — [это] всегда хорошо бодрит менеджмент».

Также министр отметил, что для такого шага потребуется длительная и многолетняя подготовка.

Силуанов считает, что приватизация госактивов для пополнения бюджетных средств российской экономике не требуется.