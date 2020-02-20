Салехард, , 17:54 — REGNUM На Ямале Салехардский городской суд выпустил под залог в 5 млн рублей обвиняемого во взяточничестве бывшего главного инженера «Салехардэнерго» Александра Пизняка. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на СУ СКР по ЯНАО.

Напомним, Александр Пизняк был арестован 3 декабря 2019 года. Вместе с ним под стражу попали два директора коммерческих фирм, которых подозревают в даче взяток.

По данным следствия, с октября по ноябрь 2019 года Пизняк за общее покровительство и попустительство по службе в рамках заключенных муниципальных контрактов получил от взяткодателей 4,8 млн рублей.