Москва, , 17:54 — REGNUM Потери России от снижения товарооборота с Китаем в результате эпидемии коронавируса составляют миллиард рублей в день. Об этом заявил 20 февраля министр финансов России Антон Силуанов.

«Недавно буквально разговаривали с Таможенной службой. Потеря от снижения товарооборота с Китаем — миллиард рублей в день», — сказал он в интервью РБК.

Таким образом, отметил Силуанов, российская экономика ощущает на себе влияние коронавируса. При этом среди последствий эпидемии он назвал не только снижение спроса со стороны Китая, но и сокращение туристического потока и замедление мировой экономики в целом.

Вместе с тем глава Минфина считает, что коронавирус не станет существенным фактором, способным негативно сказаться на достижении цели по росту ВВП России на 1,9% в 2020 году.