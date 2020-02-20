Клайпеда, Литва, , 17:43 — REGNUM После огласки данных в Литве о том, что администрация порта Клайпеды умышленно сливала в Куршский залив отходы, в которых обнаружена в том числе ртуть, руководство госпредприятия официально отвергла все обвинения, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 февраля.

В распространённом заявлении администрации порта утверждается, что речь идёт о грунте залива, который скапливается на месте специального открытого хранилища. Элементы ртути, которые обнаружены, содержатся в иле залива, но всё, что стекает с места хранилища назад в залив — собрано на дне самого залива и уже присутствует в акватории. При этом уровень ртути не превышает норм и вовсе является природного происхождения.

Никакой химической обработки скапливаемый в хранилище грунт не подвергается, подчёркивает администрация порта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, целлюлозно-бумажный завод в Клайпеде сливал отходы производства в Куршский залив, который наполовину принадлежит российской Калининградской области, на протяжении десятилетия. После этого скандала выяснилось, что загрязнял акваторию и государственный порт, который сбрасывал отходы с содержанием, в том числе, и ртути.