Милан, Италия, , 17:36 — REGNUM Владельцы Air Italy не намерены менять своего решения о ликвидации компании, заявила журналистам в четверг, 20 февраля, после встречи с представителями авиакомпании министр инфраструктуры и транспорта Италии Паола Де Микели.

Правительство в свою очередь призывает предпринимателей отложить ликвидацию, чтобы дать время на трудоустройство сотрудников.

О намерении ликвидировать компанию из-за хронических финансовых трудностей руководители Air Italy сообщили 11 февраля. Предполагалось, что последний рейс будет выполнен 25 февраля. Позже стало известно, что работы некоторых рейсов будет продлена до апреля 2020 года. По предварительным данным, часть пилотов Air Italy будут трудоустроены в компанию Ryanair. Сотрудники Air Italy проводят акции протеста, однако владельцы компании не намерены пересматривать своё решение.