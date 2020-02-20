Бишкек, , 17:35 — REGNUM В ближайшие пять лет все регионы Киргизии будут полностью обеспечены чистой водой. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков, выступая на заседании республиканского парламента, передаёт пресс-служба главы государства.

«За последние годы 107 сел были обеспечены чистой питьевой водой. До 2024 года мы завершим строительные работы в 715 сёлах и обновим инфраструктуру чистой воды», — сказал он.

По словам Жээнбекова, уже сейчас создан соответствующий список из 588 сёл и определён финансовый источник на сумму 33 млрд сомов (более 30 млрд рублей).

«Будут продолжены переговоры с инвесторами по привлечению необходимых средств. В основном, мы привлекаем долгосрочные кредиты с грантовыми элементами. И из бюджета также выделяются средства», — подытожил президент Киргизии.