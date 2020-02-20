Душанбе, , 17:29 — REGNUM Министерство финансов Таджикистана за 2019 год на выплату долга китайскому банку «Эксимбанк» потратило свыше 83 млн долл., из которых более 60,8 млн долл. составляет обслуживание непосредственно долга, остальная часть суммы приходится на выплату процентных ставок. Об этом сообщает «Авеста» со ссылкой на источник в ведомстве.

По информации министерства, из общего объёма внешнего долга страны (2 млрд 888,6 млн долл.) 1 млрд 163,8 млн долл. приходится на задолженность перед «Эксимбанком». При этом остальная сумма долга делится между международными финансовыми организациями: Всемирный банк — 325,7 млн долл., Азиатский банк развития, — 259,1 млн долл., Исламский банк развития — 134,9 млн долл.

В 2019 году правительство Таджикистана потратило на обслуживание долгов перед Азиатским банком развития, Всемирным банком и Исламским банком развития — более 14 млн долл. первому кредитору и по 10 млн долл. остальным двум.