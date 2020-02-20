Вильнюс, , 17:06 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа не исключает, что Литве придётся полностью пересматривать и менять систему контроля за экологическими нарушениями в стране. Об этом он заявил в интервью литовским телеканалам LNK и Info TV, комментируя последние скандалы в Литве об умышленном загрязнении окружающей среды.

«Некоторые преступления — не побоюсь этого слова — совершались из года в год, десятилетия, и мы жили в настоящем королевстве кривых зеркал, в котором говорили, что все со стороны как бы и неплохо: ну, а там, где пованивает, люди недовольны… А сегодня все это становится публичным, и это первый шаг, и, наконец, перейти к решению экологических проблем», — сказал Науседа. Его слова цитирует прибалтийское новостное агентство BNS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, целлюлозно-бумажный завод в Клайпеде сливал отходы производства в Куршский залив, который наполовину принадлежит российской Калининградской области, на протяжении десятилетия. После этого скандала выяснилось, что загрязнял акваторию и государственный порт, который сбрасывал отходы с содержанием, в том числе, и ртути.