Брюссель, , 16:51 — REGNUM Порядка 150 литовских фермеров сегодня, 20 февраля, провели акцию протеста в Брюсселе, на которой требовали выравнивания прямых дотаций, которые сейчас для литовских земледельцев значительно ниже, чем для немецких или, например, французских фермеров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Протест был приурочен к рассмотрению семилетнего бюджета ЕС, в котором резкого повышения выплат для литовских фермеров не предусмотрено. Согласно проекту бюджета, литовским фермерам планируется к 2027 году поднять выплаты до 700 евро, что составляет 78% от среднего показателя в ЕС. Земледельцы требуют повышения выплат до 100% среднего показателя.