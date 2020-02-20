Вильнюс, , 16:43 — REGNUM Литовская госкомпания Lietuvos geležinkeliai («Литовские железные дороги») подтвердила, что приняла заказ из Белоруссии по транспортировке в марте этого года новой партии нефти из порта Клайпеды в Белоруссию, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 февраля.

Всего транзитом через Литву в Белоруссию будет доставлено 85 тыс. тонн нефти. О поставщике нефти в настоящий момент не сообщается. В январе через Литву уже было доставлена практически аналогичная партия нефти, тогда она прибыла из Норвегии. Она была закуплена с норвежского месторождения Йохана Свердрупа и была доставлены в порт Клайпеду 22 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мощности литовской компании Klaipėdos naftą в порту Клайпеды позволяют обеспечить порядка 3 млн тонн нефти в год. Белоруссия, при этом, ежегодно закупает порядка 18 млн тонн нефти.