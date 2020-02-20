Тбилиси, , 16:16 — REGNUM Графики выплаты долгов по налогам с представителями грузинских телекомпаний-должников согласованы, и впредь их не позволят копить. Об этом 20 февраля рассказал депутатам парламента Грузии в рамках «министерского часа» министр финансов страны Иване Мачавариани, сообщает Общественное телевидение.

Глава финансового ведомства сообщил, что многомиллионные долги телекомпании должны выплатить в течение пяти лет. Далее минфин будет следить за тем, что все платили налоги исправно.

«После уплаты телекомпаниями всех налоговых задолженностей, все вещатели будут впервые поставлены в равную конкурентную среду», — сказал Мачавариани.

Ранее в грузинских СМИ сообщали, что каналы «Рустави-2», «Имеди» и «Маэстро» задолжали госбюджету десятки миллионов долларов США.