Москва, , 14:54 — REGNUM Спрос на оздоровительные курорты России на период межсезонья в зависимости от направления вырос от 10 до 30%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В топ-5 самых популярных курортов ранней весной 2020 года вошли Кавказские Минеральные Воды, Краснодарский край, Крым, Подмосковье и Белокуриха (Алтайский край).

В межсезонье путевка в санаторий в этих регионах России обойдется до 50% дешевле, чем в летний сезон. Отмечается, что вырос спрос на курорты Краснодарского края (+20%).

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим курортом России для отдыха в праздничные выходные на День защитника Отечества (с 22 по 24 февраля) стал «Роза Хутор» в Сочи.

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