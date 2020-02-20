Санкт-Петербург, , 13:39 — REGNUM Рост числа уголовных дел, возбуждаемых против предпринимателей — прямое следствие ухудшения экономической ситуации, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 20 февраля, глава петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя высказывания уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Как сообщалось ранее, Титов заявил, что в 2019 году число возбужденных дел по таким статьям, как «мошенничество» и «растрата», выросло на 37%. Вместе с тем есть и позитивные изменения — «прокуратура всё чаще не поддерживает чрезмерно жесткую меру пресечения и всё чаще возвращает следствию «высосанные из пальца» дела», отметил омбудсмен.

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«По моим наблюдениям, число возбуждаемых дел действительно растёт. И это — прямое следствие ухудшения экономической ситуации. На всех, как говорится, не хватает. С одной стороны, предприниматели стали всё чаще доводить свои споры до судов. С другой, некоторые из них используют правоохранителей в качестве исполнителей своего заказа.

И можно предполагать, что положение дел будет только ухудшаться по мере ухудшения экономической ситуации. И бизнес будет всё чаще использовать недозволенные методы извлечения прибыли, и правоохранители будут всё чаще пресекать как реальные, так и вымышленные преступления», — отметил Алексей Третьяков.