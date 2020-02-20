Санкт-Петербург, 20 февраля 2020, 13:39 — REGNUM Рост числа уголовных дел, возбуждаемых против предпринимателей — прямое следствие ухудшения экономической ситуации, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 20 февраля, глава петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя высказывания уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Как сообщалось ранее, Титов заявил, что в 2019 году число возбужденных дел по таким статьям, как «мошенничество» и «растрата», выросло на 37%. Вместе с тем есть и позитивные изменения — «прокуратура всё чаще не поддерживает чрезмерно жесткую меру пресечения и всё чаще возвращает следствию «высосанные из пальца» дела», отметил омбудсмен.
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