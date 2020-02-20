Вильнюс, , 12:50 — REGNUM После скандала вокруг целлюлозно-бумажного завода Grigeo Klaipėda в Клайпеде, который в обход городских очистных сооружений сливал отходы производства в Куршский залив, выяснилось, что в загрязнении водоёма участвовало не только это предприятие.

Литовская национальная телерадиовещательная компания LRT сегодня, 20 февраля, опубликовала расследование, в котором утверждается, что государственный порт Клайпеды сливал в Куршский завод отходы своей деятельности, а в них, кроме прочих вредных и опасных для здоровья людей и экосистемы веществ, была ртуть. Причём такие отходы предприятие сливало в течение семи лет.

В настоящий момент начато разбирательство, а государственному порту Клайпеды грозит штраф. Напомним, Куршский залив между собой делят Литва и Калининградская область РФ.