Петропавловск-Камчатский, , 12:51 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Илюхин признал, что критика полпреда президента Юрия Трутнева, который в четверг, 20 февраля 2020 года работал на полуострове, полностью обоснована. Глава края признал, что инвестпроекты в регионе провалены.

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«Нам предстоит провести большую работу над ошибками. Юрий Петрович совершенно прав. У нас действительно есть вещи, которые сегодня вызывают вопросы. И в части реализации проекта, связанного с краевой больницей. Проект действительно был и прошел государственную экспертизу. Но мы понимаем, что действительная стоимость метров вызывает вопросы. Безусловно, с коллегами из Минздрава мы будем работать. Что касается ТОР «Камчатка, то, да, я должен сказать, что к великому сожалению, есть вещи, которые действительно иногда сложно объяснить. Простой пример по «Чудо-острову» (аквапарк, прим. ИА REGNUM): вроде инвестпроект действительно реализован. Юрий Петрович сегодня об этом говорил. А на самом деле банкротство. Конечно, надо разбираться с каждым таким случаем», — процитировало Владимира Илюхина ИА Кам 24.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе визита на Камчатку подверг резкой критике работу правительства Владимира Илюхина. Вице-премьер заявил, что Камчатка тянет весь Дальний Восток назад. Власти региона вознамерились строить краевую больницу за бешеные деньги, в итоге долгострой стоит с 2014 года, а деньги вернулись в федеральный бюджет. Из-за жадности чиновников обанкрочен аквапарк «Чудо-остров», в который вложены большие федеральные деньги. Ушлые чиновники разбили на куски землю, на которую заходит крупный федеральный инвестор с проектом «Три вулкана», и теперь хотят продавать инвестору землю втридорога. Трутнев рекомендовал Илюхину уволить весь экономический блок правительства.