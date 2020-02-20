Москва, , 11:52 — REGNUM Продажа Центральным банком РФ его доли акций Сбербанка правительству России выглядит как перетасовка колоды в рамках прежней игры, которую серьёзно менять до сих пор никто не собирается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 февраля заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов.

«Мне кажется, что это перетасовка колоды в рамках той же самой игры, которая продолжается и по сей день, — сказал Дзарасов. — Я не думаю, что этот шаг как-то серьёзно изменит положение дел. То, что это делается за счёт средств ФНБ, не очень понятно. Фонд национального благосостояния создан для того, чтобы обеспечивать стабильность экономики РФ в долгосрочной перспективе. А продажа акций — это текущие изменения структуры финансовой системы, которые не повышают её устойчивость или устойчивость экономики в долгосрочном периоде».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что приобретение акций Сбербанка правительством РФ за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) — разумный шаг.