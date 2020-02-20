Москва, 20 февраля 2020, 11:52 — REGNUM Продажа Центральным банком РФ его доли акций Сбербанка правительству России выглядит как перетасовка колоды в рамках прежней игры, которую серьёзно менять до сих пор никто не собирается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 февраля заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что приобретение акций Сбербанка правительством РФ за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) — разумный шаг.