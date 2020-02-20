Барнаул, , 11:07 — REGNUM Авиаперевозки в Барнауле отдают на «откуп» крупнейшей сети региональных аэропортов — ООО «Новапорт Холдинг». Как следует из официального сообщения правительства Алтайского края, в соответствии с инвестиционным соглашением, которое намереваются подписать региональные власти, уже к весне 2023 года эта компания, являющаяся совладельцем авиапредприятия «Алтай», должна построить в столице Алтайского края новое здание аэропорта площадью не менее восьми тысяч квадратных метров и стоимостью три миллиарда рублей.

Как пояснил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев, Алтайский край оставляет за собой блокирующий пакет акций, но после увеличения уставного капитала путем проведения эмиссии ООО «Новапорт Холдинг» будет принадлежать 75% акций (минус одна акция).

Напомним, действующий в Барнауле международный аэропорт построен в 1968 году. Общая площадь аэровокзала составляет 4,5 тысячи квадратных метров, что позволяет обслуживать немногим более 100 вылетающих пассажиров в час. И это при том, что проходящий через аэропорт пассажиропоток вырос практически в два раза и достиг 530 тысяч пассажиров в год.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сейчас авиапредприятием «Алтай», в структуру которого входит комплекс аэропорта, владеют два собственника: 52% акций принадлежит правительству Алтайского края и 48% составляет доля компании «Новапорт». Возможность перерода аэропорта Барнаула под контроль ООО «Новапорт Холдинг» обсуждалась с марта 2019 года. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко говорил тогда: на то, чтобы привести барнаульский аэропорт в соответствие с современными требованиями, необходимо расширить терминал или построить новый, и что на это, по разным оценкам, потребуется от 700 до 2,4 миллиарда рублей.

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