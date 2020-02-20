Москва, , 09:35 — REGNUM Эксперты Роскачества изучили 50 образцов сладких и ликёрных вин отечественного производства. Лучшим оказался продукт от крымской «Массандры», вино стоимостью 539 рублей за бутылку, сообщает 20 февраля пресс-служба организации.

Исследование проводилось в рамках «Винного гида России», для него закупили вина из Крыма и Дагестана стоимостью от 245 до 887,25 рублей за бутылку.

Самую высокую оценку получило ликёрное выдержанное белое вино «Мускат белый Южнобережный» с защищённым географическим указанием (ЗГУ) «Крым». Вину производителя «Массандра» стоимостью 539 рублей присвоили 87,46 балла из 100 возможных.

На втором и третьем местах — вина «Массандра» «Мускат белый Красного камня» и «Седьмое небо князя Голицына» за 887,25 и 529 рублей за бутылку. Оценка, соответствующая опережающим требованиям стандарта Роскачества, присвоена 35 из 50 вин.

Читайте также: В Роскачестве дали рекомендации по выбору вина для романтического ужина