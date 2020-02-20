Нур-Султан, , 08:44 — REGNUM На 13% выросли цены на мясо и мясопродукты в Казахстане в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года. Об этом 20 февраля сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Уровень годовой инфляции в январе 2020 года составил 5,6%. При этом продовольственные товары подорожали на 9,2%. Цена на мясо птицы выросла на 14,7%, говядину — на 16,5%, свинину — на 11,4%, баранину — 16,2%, конину — 14,5%.

Вместе с тем отмечается рост производства мяса. В частности, по итогам января в республике произвели и проработали мясную продукцию на 21,1 млрд тенге ($56 млн), что на 0,7% больше, чем годом ранее.

Отметим, в министерстве сельского хозяйства Казахстана считают, что рост цен на мясную продукцию связан с высоким уровнем экспорта живого скота и, как следствие, дефицитом сырья.

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