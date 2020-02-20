20 февраля 2020 | Время чтения 10 мин

Магаданская область, поделённая на несколько зон, ранее попала в список регионов, где может случиться мусорный коллапс. Регоператор Магадана заявил о своём тяжёлом финансовом положении, а оператор девятой зоны стал вывозить мусор из 15 многоэтажек только после вмешательства прокурора. Что происходит на мусорным рынке области?

Анастасия Степанова, , 07:41 — REGNUM Пока на Кубани по суду останавливают работу скандального Белореченского полигона, а в Севастополе решают строить ли мусороперерабатывающий завод, так как полигоны переполнены, в Магаданской области назрел свой мусорный скандал. ООО «Региональный оператор Магаданский», в чьей зоне ответственности — столица региона, в суде заявил о своём тяжёлом финансовом положении. А оператор другой магаданской зоны и вовсе начал вывоз мусора из 15 многоквартирных домов только после прокурорского предписания. В свете предстоящего с июля роста тарифов на услугу и отмены субсидирования в сообществах соцсетей идут разговоры о возможных акциях протеста на этой почве — «летних бунтах». ИА REGNUM разбиралось, что происходит на мусорном рынке Магаданской области.

Мусорный полигон Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, мусорная реформа, в рамках которой в каждом регионе на конкурсе должен был быть выбран региональный оператор, стартовала в России 1 января 2019 года. Далеко не все субъекты Федерации справились с задачей. В декабре 2019 года министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин направил в регионы письмо с требованием принять меры для стабилизации ситуации в отрасли. А до этого сообщалось, что в 17 регионах России существует риск мусорного коллапса, так как регоператоры могут прекратить свою деятельность по финансовым причинам. Магаданская область фигурировала в списке проблемных регионов в ноябре 2019 года.

О тарифах

В конце ноября 2018 года минстроем региона с ООО «Региональный оператор Магаданский» было подписано соглашение на организацию деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Компания в итоге стала регоператором по одной из зон, а именно городу Магадану, посёлкам Уптар и Сокол.

Хотя реформа по стране и стартовала с января, но в Магаданской области к началу 2019 года так и не были установлены тарифы на вывоз мусора, что создавало дополнительные сложности.

Предельные тарифы установили только 12 февраля приказом департамента цен и тарифов Магаданской области: для населения до 30 июня — 230,4 рубля за кубометр, с июня по 31 декабря — 235,93 рубля и для прочих пользователей — 312,94 рубля, соответственно. За одного прописанного в квартире выходило во втором полугодии 2019 года 58,98 рубля в месяц.

Нормативы для домовладений установлены на одного проживающего в многоквартирном доме в размере трёх кубометров в год, в индивидуальном жилом доме — 3,2 кубометра в год. В документе уточнялось, что для реализации производственной программы оператору необходимо за период с 1 февраля по 31 декабря 2019 года получить 140 464,22 тыс. рублей валовой выручки. Уже известно, что прошлый год компания закончила с убытком около 40 млн рублей. В интервью MagadanMedia директор ООО «Региональный оператор Магаданский» Владимир Зябликов называл среди причин убыточности — несбалансированный тариф, отсутствие корректной базы потребителей-жильцов, недополученные доходы и низкую собираемость платежей с населения. Зябликов также заявил, что «тариф занижен».

По словам директора регоператора, в 2019 году цена на транспортировку была заложена меньше, чем «она отошла по конкурсу» и «в разы».

В феврале 2020 года магаданцев обрадовали — с 1 июля 2020 года тариф вырастет до 103,1 рубля с человека (почти вдвое), хотя оператор, по данным магаданских СМИ, просил 154,74 рубля. Помимо этого, тариф больше не будут субсидировать, так как доплачивать из бюджета до экономически обоснованного не планируется.

О владельцах мусорного оператора

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Магаданский» учреждено в декабре 2010 года, уставный капитал минимален — 10 тыс. рублей. Директор — Владимир Зябликов, единственный владелец — Марина Шалдыбина. Последней, помимо регоператора, принадлежат доли в шести юрлицах: ООО «Магаданская дорожная компания», созданная в 2011 году и являющаяся владельцем ООО «Палаткинская дорожная компания» (второй владелец — собственник ООО «ДорснабДВ» Егор Шалдыбин), созданное в феврале 2020 года ООО «Магаданские аптеки» (100% доли у Шалдыбиной), ООО «Магаданская транспортно-эксплуатационная компания» (создана в 2013 году, фирма является владельцем долей в «Марчеканский экспериментальный завод», «Аткинская дорожная компания» и «Тенькинская дорожная компания»), ООО «Дорожная ремонтно-строительная компания» (создано в 2012 году для строительства дорог), ООО «Колымадорстрой» (создано в 2010 году) и ООО «Золотодобывающая экономическая компания», учреждённая в июле 2019 года для добычи руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).

Примечательно: вторым владельцем «Тенькинский дорожной компании» является Евгений Салтанов, чьи данные совпадают с данными депутата магаданского Заксобрания, которому областные СМИ приписывают родственные связи с Шалдыбиной.

Возвращаясь к мусорному регоператору. Компания уже не первый год демонстрирует убытки. Так, по итогам 2018 года регоператор показал чистый убыток в 3,856 млн рублей, а по итогам 2017 года — 925 тыс. рублей.

По открытым данным, ООО было поставщиком по более чем 140 госконтрактам на сумму свыше 22,57 млн рублей.

Старт реформы с пробуксовкой

Регоператор Магадана на своём балансе имеет полигон ТБО «Магаданский», расположенный на 6-м километре основной трассы. Полигон в качестве муниципальной безвозмездной помощи в 2013 году был передан ООО в пользование комитетом по управлению муниципальным имуществом мэрии города. На участок площадью 274 337 кв. м в январе 2018 года был заключён договор аренды.

В 2015 году «полигон ТБО не был внесён в государственный реестр объектов размещения отходов по причинам отсутствия проектной документации на строительство полигона, а также положительного заключения государственной экологической экспертизы на проект». В 2018 году ООО повторно направило в Управление Росприроднадзора по Магаданской области характеристику объекта, идентичную характеристике, направленной в ведомство в 2014 году для включения объекта в госреестр. Компании снова был дан ответ о невозможности регистрации полигона и передаче данных в Росприроднадзор, так как нарушения, послужившие основанием для отказа несколько лет назад, так и не были устранены.

Представители ведомства отметили, что «полигон твёрдых бытовых отходов является специально оборудованным сооружением, предусматривающим наличие у хозяйствующего субъекта, эксплуатирующего объект размещения отходов, проектной документации, положительного заключения государственной экологической экспертизы на проект».

В том же 2018 году начались судебные баталии, в которых истцом выступил полигон (данные ИНН и ОГРН истца идентичны данным ООО «Региональный оператор Магаданский»), ответчиком — Росприроднадзор.

ООО попыталось в суде оспорить не направление данных о полигоне управлением в Росприроднадзор. Управление в свою очередь заявило, что данные не были направлены «по причине того, что указанный объект не соответствует требованиям законодательства, предъявляемым к ОРО» и, по мнению ведомства, «не соответствует требованиям законодательства», предъявляемым к объектам размещения отходов, которые подлежат включению в госреестр.

Отстоять свою позицию общество не смогло, суд лишь подтвердил позицию ведомства. Более того, судья в решении от августа 2018 года отмечал, что «эксплуатируемая ООО «Полигон ТБО «Магаданский» свалка не была реконструирована в полигон и оформлена в порядке, установленном законодательством».

Летом 2018 года по иску Магаданской межрайонной природоохранной прокуратуры юрлицо также было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 30 тыс. рублей. Снова основанием стали нарушения, упоминаемые в предыдущем деле. В материалах суда отмечалось, что с 1 августа 2014 года в Порядок ведения государственного кадастра отходов было внесено изменение, которым откорректировали требования к объектам размещения отходов, включаемым в госреестр (ГРОРО).

«Изменения в природоохранном законодательстве произошли после предоставления обществу лицензии от 05.02.2013 года №04900022 на осуществление деятельности по размещению отходов I—IV класса опасности (действие которой сохраняется до 01.01.2019). Требованиями части 7 статьи 12 закона №89-ФЗ запрещается размещение отходов на объектах, не внесённых в ГРОРО», — отмечалось в материалах суда.

Внесён ли на февраль 2020 года полигон ТБО в госреестр, как того требует закон, неизвестно. В открытых данных найти сведений об этом не удалось. Между тем в выписке из ЕГРЮЛ у ООО фигурирует лицензия, выданная в октябре 2019 года управлением Росприроднадзора на «деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности». Срок действия лицензии ограничен 2119 годом, то есть ста годами.

К слову, мэрия Магадана в январе 2019 года обращалась с иском о признании «недействительным договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 01.04.2013 №175 и применении последствий недействительности ничтожной сделки», то есть той сделки, по которой ООО был передан полигон ТБО, но без объяснения причин иск власти города отозвали. Также в декабре 2018 года мэрия сначала попыталась оспорить договор аренды участка под полигон, а потом передумала.

Спор за вред окружающей среде

Ещё один спор с Росприроднадзором компания-регоператор проиграла в феврале 2020 года. Речь шла о взыскании долга «по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год в сумме 3 935 763 рублей 74 копеек и пени за несвоевременное внесение платы, начисленные за период с 02.03.2019 по 07.02.2020 года в сумме 321 125 рублей 52 копеек, всего — 4 256 889 рублей 26 копеек». При этом пени будут взыскивать «до момента фактического исполнения ответчиком обязательства по уплате задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год».

В ходе этих слушаний регоператор и заявил о своём тяжёлом финансовом положении.

К слову, в 2018 году компания судилась с департаментом цен и тарифов, заверяя, что тем «в предельный тариф на захоронение твердых коммунальных отходов для потребителей ООО «Полигон ТБО «Магаданский» на 2018 год необоснованно не включены расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду», а сам приказ «нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности». До вердикта дело не дошло, истец отозвал свой иск в связи с его неподведомственностью арбитражу.

О другом магаданском операторе

Проблемы возникли и в другой «мусорной» зоне Магаданской области, где с января 2020 года появился свой регоператор — ООО «Оротукан-сервис». Посёлок Синегорье, где проживают свыше 2 тыс. человек, месяц зарастал мусором.

18 февраля 2020 года прокуратура Ягоднинского района провела выездную проверку и установила, что регоператором «не осуществлялся своевременный сбор и вывоз твердых коммунальных отходов из мусороприемных камер пятнадцати многоквартирных жилых домов поселка». Директор компании получил представление и вывозить мусор начали.

Данная компания имеет статус микропредприятия со средней численностью работников 15 человек. По данным ЕГРЮЛ, «Оротукан-сервис» учреждён в посёлке Оротукан Ягодинского района в декабре 2011 года для управления недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал — 12 тыс. рублей. Директор, которая также является владельцем 25% доли, — Людмила Горбунова. Также в числе владельцев — Андрей Акишев, Наталья Яшина и Дмитрий Пащенко. Все четыре физлица также фигурируют, как владельцы ликвидируемого ООО «Орокутан услуга», работавшего в той же сфере. Это юрлицо признано банкротом ещё в 2017 году.

В 2019—2020 годах претензии компании «Оротукан-сервис» неоднократно выставляло «Магаданэнерго». Среди причин обращения с исками — долги за потреблённую на общедомовые нужды многоквартирных домов электроэнергию по договору ресурсоснабжения.