Новосибирск, , 07:11 — REGNUM В течение последних лет Россия планомерно снижает долю доллара в своих валютных запасах (в том числе вложения в американские ценные бумаги) и увеличивает объёмы владения активами в других валютах (прежде всего в евро, фунтах, франках, юанях), а также интенсивно наращивает закупки драгоценных металлов, которые достигли рекордных значений. Таким образом кандидат экономических наук, доцент кафедры Мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Сергей Чирихин прокомментировал информацию о том, что Россия рекордно уменьшила вложения в государственные бумаги США.

Напомним, сумма финансовых вложений РФ в американские государственные бумаги в декабре 2019 года составила $9,974 млрд составила. Это на $1,5 млрд меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Читайте также: Россия рекордно уменьшила вложения в госбумаги США

Сергей Чирихин «Причин таких действий несколько. Основная — санкционные риски, и данная мера направлена на их снижение. Вторая — просматривается явная тенденция уменьшения экономической мощи США (хотя сегодня пока что первенство в мире американской экономики никто серьёзно не оспаривает, и не оспорит в ближайшем будущем). Но конкуренты год от года усиливают свои позиции, это прежде всего Китай и Индия. Поэтому в соответствии с данной тенденцией свои валютные запасы необходимо делать более диверсифицированными. Третья причина — общее замедление развития мировой экономики, как следствие, усиливающаяся угроза возникновения нового мирового кризиса и, как реакция России, снижение рисков значительного обесценивания своего валютного портфеля за счёт расширения в нём присутствия валют наиболее интенсивно развивающихся экономик (главным образом, юаня). Для россиян это весьма значимые сигналы для их личных финансов — не следует хранить свои сбережения в одной валюте и надо поступать так, как это сейчас делает наше государство. По моему мнению, доллару ничего не будет угрожать минимум ближайшие 5 лет, однако перестраховаться нашим гражданам стоит, и часть личных средств, пусть пока небольшую, перевести в те же юани, рупии, фунты или франки в зависимости от индивидуальных прогнозов, возможностей и предпочтений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидером по вложениям в облигации США является Япония, а Россия не входит даже в топ-30 стран держателей.

Читайте развитие сюжета: Экономист: 2020 год отличается большой непредсказуемостью