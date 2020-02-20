Чита, , 07:04 — REGNUM Забайкальские независимые участники топливного рынка переживают серьёзный кризис. Как сообщает ИА «Чита.ру» со ссылкой на генерального директора компании «Нефтемаркет» Алексея Клубовича, рост мелкооптовых закупочных цен на топливо сделал нерентабельной работу многих АЗС в районах края. Процесс их закрытия уже запущен на пяти заправках, придётся сократить 20 человек.

«Мы и не думали, что когда-то будем закрывать заправки, но приходится. Из худшего выбираем лучшее — чтобы предприятие работало», — пояснил Алексей Клубович. По его словам, в январе 2020 года Роснефть сразу на четыре рубля за литр подняла оптовую цену дизельного топлива, оставив прежней розничную на своих АЗС.

По оценке Клубовича, если ситуация не изменится, независимые заправки и дальше будут закрываться в отдалённых населённых пунктах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине января 2020 года бурятский филиал Роснефти (он работает на территории Забайкальского края) одномоментно поднял цену тонны дизтоплива на одну тысячу рублей. В дальнейшем рост продолжился.

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В конце 2019 года из-за проблем с поставками топлива по железной дороге возник дефицит: в отдалённых районах бензин и дизтопливо выдавали по 10 литров.

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