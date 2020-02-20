Аляска, США, , 05:55 — REGNUM Продовольственное эмбарго, введённое Россией в ответ на санкции США, лишает рыбаков Аляски по $40 млн в год, говорится в материалах Института маркетинга морепродуктов Аляски.

До 2013 года включительно Россия ввозила с Аляски в основном добываемую там лососевую икру, замороженного лосося и сурими минтая. До введения эмбарго Россия была вторым после Японии рынком для лососевой икры с Аляски.

Вместе с тем, отметили в институте, Россия продолжает экспортировать собственные продукты на рынок США — никакого запрета на рыбу и морепродукты там не вводили. Ранее телеканал CNN сообщал, что объём сбыта российского минтая на американском рынке достигает $200 млн в год.

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