Саратов, , 03:20 — REGNUM Арбитраж Саратовской области 17 марта 2020 года рассмотрит иск налоговой службы, требующей банкротства троллейбусного завода, к которому лишь в декабре 2019 года кредиторы отозвали схожие претензии. Ответчиком в деле является ЗАО «Тролза» — основной российский производитель данного вида транспорта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск ФНС России в лице МРИ ФНС №7 по Саратовской области поступил 30 января 2020 года, но был оставлен без движения для устранения недочётов. Иск приняли к производству 19 февраля 2020 года.

Сумма претензий налоговой составляет 32 368 954,29 рубля, в которые входят страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии в размере — 23 462 145,07 рубля, налог — 8 312 158,35 рубля, пени — 582 031,62 рубля и штраф — 12 619,25 рубля. Арбитражного управляющего предложено выбрать из московского Союза АУ «Возрождение».

За это время с претензиями к заводу обратился и АО «БМ-Банк». Их сумма составляет 700,1 млн рублей, а управляющий предложен из подмосковного СРО «ААУ «Паритет».

Оба истца требуют введения первого этапа процедуры несостоятельности — наблюдения.

«Осторожно, двери закрываются»: что происходит на заводе троллейбусов?

Напомним, старейший завод, работающий в Энгельсе с 1868 года, находился в предбанкротном состоянии с весны 2019 года. В январе 2019 года завод, выпускающий около 70% всех троллейбусов в стране, ушёл в простой из-за финансовых сложностей. Тем временем крупные кредиторы обратились с банкротным иском, но в декабре 2019 года отозвали свои претензии. Власти и собственники искали решение для выхода из кризиса. Для предприятия был найден инвестор.

Российский завод троллейбусов вышел из банкротного пике