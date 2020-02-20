Москва, , 00:36 — REGNUM Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году в количестве 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам бюджет оказался освоен только на 94,5%. Кудрин отметил, что по этому показателю прошлый год отличается от предыдущих, поскольку процент исполнения в данном случае оказался наименьшим. Глава Счетной палаты добавил, что подобное можно сказать и о федеральной адресной инвестиционной программе, которая оказалась исполнена на 76%.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря на встрече с президентом России Владимиром Путиным Алексей Кудрин заявил, что, согласно его прогнозам, федеральный бюджет в 2019 году будет не исполнен примерно на 1 трлн рублей.

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