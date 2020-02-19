Воронеж, , 17:37 — REGNUM Сотрудники ПАО «Ростелеком» задержаны по подозрению в ограничении конкуренции и картельном сговоре при торгах федерального проекта «Информационная инфраструктура». Оперативные мероприятия проводились в Воронежской, Белгородской, Курской, Калужской, Волгоградской областях.

Всего правоохранителями задержаны девять человек. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения», сообщил Интерфакс со ссылкой на собственный источник. По предварительным данным, ущерб, причинённый участниками картельного сговора, составляет около 788 млн рублей.

Как уточняет «Полиграф.Медиа», по данным правоохранителей, в сговоре подозреваются руководители семи коммерческих организаций и два должностных лица ПАО «Ростелеком».