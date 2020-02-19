Сыктывкар, , 17:30 — REGNUM Основной упор в плане развития Воркуты и Инты, подготовленном по поручению президента РФ, сделан на развитие угледобычи, создание инфраструктуры и комфортной городской среды, поддержку занятости и переселение северян. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета Коми.

Напомним, в декабре прошлого года план был направлен на согласование в Министерство экономического развития России и другие федеральные органы власти. Концепция плана поддержана, однако по некоторым из пунктов возникли разногласия. Так, минтранс РФ считает нецелесообразным реконструкцию воркутинского аэропорта и создания на его базе опорного транспортного узла для Арктики.

Но ключевой вопрос — это перспектива продолжения угледобычи в Воркуте. Один из пунктов плана — разработка нового угольного месторождения. Соответствующей лицензией владеет компания «Северсталь». Но предприятие, как отметили в Госсовете, пока не готово вкладывать ресурсы в этот проект. По предварительным подсчетам, затраты на его реализацию составят около 45 миллиардов рублей. Поэтому сейчас прорабатывается вопрос о выделении средств из федерального бюджета.

По всем спорным вопросам будет подготовлен протокол разногласий, который предстоит обсудить со всеми заинтересованными федеральными органами власти.

В случае, если вариант с развитием угледобычи не будет поддержан на федеральном уровне, рассматривается вопрос о регулируемом сжатии городов и о включении Воркуты и Инты в реализацию других проектов. Это Северный широтный ход, создание в Воркуте опорной базе минобороны и центра полярных исследований, добыча углеводородов в Интинском районе и другие.

Обращает на себя внимание проблема пустующего жилья. По информации воркутинской администрации, сейчас в городе более 15,5 тысяч незаселенных квартир, на содержание которых муниципалитет ежегодно тратит 570 миллионов рублей. Оплачивают счета за капремонт и обычные граждане, хотя очевидно, что многие дома никогда не будут отремонтированы. Решить этот вопрос можно через признание населенных пунктов закрывающимися.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году руководство градообразующего предприятия Инты — «Интауголь» приняло решение о ликвидации из-за убыточности. После этой новости жители Интыстали за бесценок продавать квартиры. Покидают родной город и воркутинцы — в этом году Воркута заняла лидирующее место по оттоку из Коми.