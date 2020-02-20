Москва, , 04:15 — REGNUM Авианесущий крейсер российского флота «Адмирал Кузнецов» буквально попал в полосу неудач, которые демонстрируют тяжелое наследие российского ВМФ. О том, удастся ли преодолеть — и, главное, нужно ли преодолевать эти неудачи, спасая единственный российский авианосец, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

«Адмирал Кузнецов» Иван Шилов © ИА REGNUM

Шокирующим стало в октябре 2018 года известие о затоплении плавучего дока ПД-50, где авианосец проходил ремонт. Дело в том, что этот док обладал параметрами, позволявшими проводить ремонт корабля такого класса, а заменить его теперь нечем. Причина этого события — в том, что Северный и Тихоокеанский флоты еще с советских времен не имеют полноценной инфраструктуры для ремонта крупных боевых кораблей.

Плавдоки ПД-5‑ и ПД-41 должны были решить эту проблему, но, заказанные еще в начале 1980-х годов, к настоящему времени они полностью выработали своей ресурс, и гибель ПД-50 имела под собой именно эту причину. Тем не менее, авианосец «Адмирал Кузнецов», несмотря на преследующие его беды, спасать необходимо. Это позволит не только оснастить российский флот мощным кораблем, но и сохранить школу палубной авиации, которую в короткие сроки не создашь.

Читайте статью Леонида Нерсисяна «Авианосец «Адмирал Кузнецов» — отремонтировать нельзя оставить».