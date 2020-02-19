Вильнюс, , 15:25 — REGNUM В будущей финансовой перспективе ЕС на 2021−2027 года Брюссель выделит Литве на работы по демонтажу закрытой Игналинской АЭС 490 млн евро, при условии, что Вильнюс добавит ещё 14% от этой суммы собственных средств, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 февраля. Об этом говорится в проекте семилетнего бюджета ЕС, который в эти дни обсуждается в Брюсселе.

Литва просила на работы по демонтажу Ингалинской АЭС 780 млн евро, а Еврокомиссия ранее предлагала выплатить 552 млн евро, но с обязательством Литве самостоятельно выделить ещё 20% от этой суммы, что в Литве называли «неприемлемым».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва пообещала закрыть и демонтировать Игналинскую АЭС взамен на право вступления в Евросоюз.