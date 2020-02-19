Москва, , 15:16 — REGNUM Российский инвестор, вкладывающийся в активы РФ, предпочитает заводить свои капиталы в Россию через иностранные юрисдикции, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 19 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в 2019 году вложения иностранцев в российские активы выросли на 49,5%.

«Дело в том, что в России защищённость иностранных инвесторов выше, чем защищённость российских, что автоматически делает привлекательной идеи маскировки под иностранцев, — сказал Хестанов. — Традиционно подход российских надзорно-контрольных органов к иностранцам осторожнее и мягче. В результате некоторые российские инвесторы инвестируют в Россию через зарубежные юрисдикции. До 2008 года на первом месте стоял Кипр. Все прекрасно понимали, что на самом деле Кипр — это просто удобная юрисдикция, которая де-юре не является офшором, но налоговый режим там намного мягче, из-за чего многие инвесторы, в том числе и российские, с удовольствием заводили свои инвестиции в Россию через такие удобные юрисдикции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хестанов также предположил, что одной из причин роста иностранных инвестиций стала высокая доходность российских ценных бумаг.

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