Магнитогорск, Челябинская область, , 14:57 — REGNUM Центробанк РФ может изменить порядок возврата денег, списанных без согласия клиента банка, так как существующий механизм работает с трудом. Об этом сообщил замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев 19 февраля журналистам в кулуарах форума в Магнитогорске.

Он отметил, что вопрос заключается не в изменении порядка компенсации, а в изменении порядка возврата денег, перечисленных без согласия клиента. Сейчас существует механизм возврата денег, которые списаны со счета юридического лица, и тех, которые еще не зачислены конкретным получателям.

Механизм прописан в законе, он работает тяжело. С учётом основных методов злоумышленников, вероятно, понадобится новое обсуждение этого вопроса и выработки механизма возврата денег, списанных без согласия клиента.

Напомним, банк по действующему законодательству может не возместить клиенту потери из-за несанкционированных операций, если сможет доказать, что порядок использования электронного средства платежа был клиентом нарушен.

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