Москва, , 13:24 — REGNUM В Госдуму поступили поправки в федеральный бюджет на 2020−2022 годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Поправки в бюджет поступили в Госдуму и направлены в профильный комитет. Нам необходимо обеспечить их приоритетное рассмотрение, чтобы как можно раньше начать реализацию социальных инициатив президента РФ Владимира Владимировича Путина», — сказал спикер Госдумы.

Поправки в главный финансовый документ страны предполагают рост расходов на 163 млрд рублей в 2020 году, на 557 млрд рублей в 2021-м и на 678 млрд рублей в 2022 году.

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