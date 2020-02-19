Москва, , 11:51 — REGNUM На сегодняшний день ни одна экономика не может гарантировать стабильность, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 19 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«В современной экономике ни одна экономика не может гарантировать стабильность. Ни американская, ни китайская, ни одна из западноевропейских, — сказал Колганов. — Так что абсолютно надёжных валютных гаваней нет, и нужна диверсификация. Можно вспомнить кризис 2008—2009 годов в экономике США, который непосредственно на долларе не сказался, но доходность американских казначейских бумаг сократилась. Мы можем вспомнить также и 1970-е годы, когда США отказались от размена долларов на золото. То есть в принципе потрясения возможны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россия сократила вложения в американские госбумаги до 9,9 млрд долларов.

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