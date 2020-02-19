Москва, , 10:57 — REGNUM Арбитраж Москвы получил два банкротных иска от ПАО «Национальный банк «Траст» к ООО «Рост инвестиции» и ООО «Рост капитал», которые являются его дочерними структурами с момента вливания банка «Рост». Иски приняты к производству, их рассмотрят в апреле 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление к ООО «Рост инвестиции» поступило 11 февраля 2020 года. Его приняли к производству 13 февраля, рассмотрят иск «по упрощённой процедуре ликвидируемого должника». По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в октябре 2016 года в Москве для деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал компании составлял 205 млрд рублей. Банк «Траст» владеет в компании долей в 99,99%, небольшая доля принадлежит ООО «Рост капитал». С 13 декабря 2019 года компания в стадии ликвидации.

К ООО «Рост капитал» банкротный иск был подан 11 февраля 2020 года, банкротство планируется провести также по упрощённой процедуре. Компания создана в октябре 2016 года с той же целью, что и «Рост инвестиции». Уставный капитал общества — 50 млрд рублей. С декабря 2019 года компания в стадии ликвидации.

Напомним, банки «Рост» и «Траст» завершили процесс слияния в июле 2018 года. В банке «Траст» Центробанку РФ принадлежит 97,7%. Ещё небольшая доля в собственности у ПАО «Финансовая корпорация «Открытие».

В арбитражных судах «Трастом» в 2018 году оспаривались сделки по увеличению уставных капиталов ООО, которые были выполнены до слияния, но суды иски вернули заявителю.