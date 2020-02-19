Москва, , 10:26 — REGNUM С одной стороны, проблема обнаружения мусора в баках самолетов 737 MAX действительно неприятная, так как обнаруженная при инспекции нескольких последних произведенных самолетов проблема — FOD (Foreign Object Debris), то есть посторонние предметы, оставленные внутри топливных баков, представляют собой причину для серьезного беспокойства, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт, авиационный фотограф Алексей Снигиров, комментируя начало проверки самолётов Boeing 737 MAX.

«Инструменты, оставленные внутри топливного бака, могут повредить датчики или проводку, а тряпки могут заблокировать топливопровод.

С другой стороны, необходимо понимать, что данная проблема является общей для любого производителя, поскольку самолеты собирают люди, и им свойственно спешить, совершать ошибки и работать спустя рукава. Для исключения этого разработаны системы контроля и регламенты, препятствующие проникновению этих проблем в передаваемые в авиакомпании самолеты.

Разница в том, что всё что касается 737 MAX и Boeing привлекает внимание широкой публики, когда даже самые мелкие недостатки разглядывают под лупой и выносят в заголовки газет.

Компания уже выпустила изменения в процедуру проверки этапов при сборке самолетов, в частности внесла изменения в инструкции для сборщиков, ввела еще несколько контрольных точек и дополнительных проверок и добавила подписи ответственных в листы передачи со станции на станцию.

Также компания выпустила обращение к сотрудникам с разъяснением проблемы и необходимых шагов ее решения и призывом преодолеть ее. В Boeing считают, что новая выявленная проблема не повлияет на сроки возвращения 737 MAX в небо в 2020 году.

Кроме проверки примерно 400 самолетов, не переданных заказчикам и находящихся на хранении, Boeing, в связи с пристальным вниманием к нему после резонансных катастроф, будет вынужден принимать решение о том, как поступать с 385 самолетами 737 MAX, которые уже были поставлены в авиакомпании.

Представитель Boeing Бернард Чой (Bernard Choi) сказал, что Boeing рекомендует провести инспекции этих самолетов: «До сих пор не решено, будем ли мы проверять остальные. Очевидно, мы сделаем то, что правильно для безопасности». Всё это новые расходы для компании, и так переживающей не лучший с точки зрения финансового положения период.

Проблема с посторонним мусором в построенных самолётах для Boeing не нова. За последние пару лет похожие проблемы были выявлены на производстве гражданского Boeing 787 и военного заправщика KC-46», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новые самолёты Boeing 737 MAX, произведённые за последние месяцы, проверяются компанией после того, как в топливных баках нескольких самолетов были обнаружены посторонние предметы.

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