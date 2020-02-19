Москва, , 10:12 — REGNUM Сегодня, 19 февраля, Госдума обсудит законопроект о подготовке к всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию, сообщает ИА REGNUM. Можно сделать вывод о времени проведения такого голосования.

Поправки предложены ко второму чтению инициативы, касающейся выборов.

Предлагается прописать, что при подготовке проведения общероссийского голосования не применять до 30 июня 2020 г. включительно нормы законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Речь идет о закупках для ЦИК и других избирательных комиссий.

Также нормы о контрактной системе не будут работать при привлечении избирательными комиссиями, комиссиями референдума граждан к выполнению работ и оказанию услуг, связанных с обеспечением полномочий избирательных комиссий, комиссий референдума по гражданско-правовым договорам, заключаемым с физическими лицами.

До 30 июня 2020 года включительно предусматривается возможность закупки товаров, работ, услуг для нужд субъектов РФ, муниципальных нужд для подготовки проведения общероссийского голосования у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Регионы и муниципалитеты получат право выделять средства на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан РФ о такой подготовке. Нормы также предусматривают положения об отчете перед Минфином о финансировании.

В рабочую группу поступило более 500 предложений по поправкам в Конституцию. Дата проведения всероссийского голосования не определена.