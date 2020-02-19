Барнаул, 19 февраля 2020, 08:51 — REGNUM Алтайкрайстат обнародовал статистику, свидетельствующую о том, что вот уже вторую неделю подряд в регионе отмечается снижение средних розничных цен на бензин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
К примеру, средняя стоимость бензина Аи-92 на АЗС в период
По дизельному топливу край занимает вторую позицию среди регионов СФО с минимальным значением 47,89 руб./л.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что цены на топливо в России растут темпами значительно ниже инфляции, сообщил министр энергетики Александр Новак. По его словам, стабилизировать топливный рынок позволил демпфирующий механизм.
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