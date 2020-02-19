Барнаул, , 08:51 — REGNUM Алтайкрайстат обнародовал статистику, свидетельствующую о том, что вот уже вторую неделю подряд в регионе отмечается снижение средних розничных цен на бензин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

К примеру, средняя стоимость бензина Аи-92 на АЗС в период с 27.01.2020 по 03.02.2020 снизилась на 14 коп./л, а в период с 03.02.2020 по 10.02.2020 — на 11 коп./л. Такие значения вывели Алтайский край в тройку сибирских регионов с наименьшими розничными ценами на бензин Аи-92 (40,77 руб./л) и Аи-95 (42,95 руб./л).

По дизельному топливу край занимает вторую позицию среди регионов СФО с минимальным значением 47,89 руб./л.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что цены на топливо в России растут темпами значительно ниже инфляции, сообщил министр энергетики Александр Новак. По его словам, стабилизировать топливный рынок позволил демпфирующий механизм.

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