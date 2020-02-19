Новосибирск, , 07:44 — REGNUM Внешнеторговый оборот Сибирского федерального округа в 2019 году составил около 46 млрд долларов США. По сравнению с 2018 годом он уменьшился на 1,3%. В Сибирском таможенном управлении считают, что это произошло в основном за счёт уменьшения объёмов экспорта — на 3,1%, при том что объёмы импорта возросли на 6,1%.

«Наш регион по-прежнему остается экспортно ориентированным — в 2019 году на экспорт пришлось около 80% товарооборота, а на импорт, соответственно, чуть более 20%», — прокомментировал начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов.

СТУ уточняет, что в торговле со странами дальнего зарубежья стоимостной объём экспорта и импорта уменьшился, а со странами СНГ экспорт уменьшился, а импорт вырос.

В числе стран — основных торговых партнёров по-прежнему Китай (20% от стоимостного объёма внешнеторговых операций Сибирского федерального округа), Нидерланды (9%), Германия, Япония и Корея (по 6%), Казахстан (5%), США (4%), Турция и Украина (по 3%).

Стоит отметить, что товарооборот округа в 2019 году с Китаем уменьшился на 5,1%, с Турцией — на 8%, с Украиной — на 40,2%. А с Нидерландами внешнеторговый оборот вырос на 1,1%, с Германией — на 6,3%, с Японией — на 1%, с Казахстаном — на 7,1%, с США — на 0,2%.