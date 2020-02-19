Москва, , 07:41 — REGNUM В Арбитраж Москвы поступил иск к Всеволоду Опанасенко — создателю крупной it-компании, которая поставляет МВД отечественные компьютеры. Истцом в деле на 1,5 млрд рублей, которое пока не принято к производству, выступает государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 17 февраля 2020 года. АО «Т-Платформы», создателем и совладельцем которого является ответчик, выступает в деле третьим лицом. Сумма претензий составляет 1 539 489 558 рублей, но подробности пока не известны. АО было поставщиком отечественных компьютеров для нужд МВД, в том числе и тех, на которых должны проводить экзамены у будущих водителей.

Свободу Опанасенко! Кому выгодно держать его за решеткой?

Напомним, Всеволод Опанасенко попал под следствие в марте 2019 года. Ему вменяют подстрекательство к злоупотреблению полномочиями — закупке оборудования по завышенной цене. Решением Басманного суда ему избрали в качестве меры пресечения арест. Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов ранее называл обвинение в адрес Опанасенко абсурдным. Вторым фигурантом дела стал сотрудник МВД.

Опанасенко называют одним из крупнейших предпринимателей России в сфере IT-технологий.