Москва, , 06:45 — REGNUM $9,974 млрд составила сумма финансовых вложений РФ в американские государственные бумаги в декабре 2019 года, что на $1,5 млрд меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные приводятся министерством финансов США.

При этом лидером по вложениям в облигации США является Япония, а Россия не входит даже в топ-30 стран держателей.

Как сообщало ИА REGNUM, начиная с весны 2018 года РФ постоянно сокращала вложения в американский госдолг. Исключением из этого тренда стали сентябрь и октябрь 2018 года, когда вложения выросли в незначительном размере, а также ноябрь 2019 года. В последнем случае Россия решила докупить госбумаги США на сумму $794 млн.