Москва, , 04:23 — REGNUM Арбитраж Москвы 17 марта 2020 года начнёт рассматривать очередной иск Министерства обороны России к «Российскому институт радионавигации и времени». Сумма претензий по иску превышает 31 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск к АО «Российский институт радионавигации и времени» из Санкт-Петербурга был подан 12 февраля 2020 года, 17 февраля его приняли к производству. Сумма претензий составляет 31 425 333,33 рубля. В споре речь идёт «о взыскании неустойки по государственному контракту от 03.07.2018 года №1 821 187 341 961 452 410 896 384».

По данным с сайта ответчика, институт создан в 1956 году для разработки систем «единого времени высокой точности, средств дальней радионавигации, квантовой электроники на основе атомно-молекулярных стандартов частоты, а также аппаратуры потребителей навигационных систем и систем единого времени». АО входит в состав концерна ВКО «Алмаз — Антей».

По данным ЕГРЮЛ, АО учреждено в мае 2003 года, директор с мая 2019 года — Алексей Брагин. Компания была исполнителем почти по 90 контрактам на сумму более 4 млрд рублей. С Минобороны АО связывают, как минимум девять контрактов на 1,1 млрд рублей.

В 2019 году министерство подавало не менее десяти исков к институту с разными суммами претензий. Например, иск на 13,76 млн рублей будет рассмотрен в конце апреля 2020 года, на 109 млн рублей — 18 марта 2020 года, а на 62 млн рублей — 2 марта.