Москва, , 01:43 — REGNUM Объем вложений РФ в декабре 2019 года в американские государственные бумаги составил $9,974 млрд, увеличившись примерно на $1,5 млрд по сравнению с ноябрем, следует из материалов минфина США, 18 февраля опубликованных на его сайте.

При этом, сумма долгосрочных облигаций сократилась до $4,27 млрд, а краткосрочных — до $5,7 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января власти США опубликовали информацию, согласно которой в ноябре 2019 года по сравнению с октябрем РФ увеличила размер вложений в госбумаги США увеличила на $794 млн — до $11,491 млрд.

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