Москва, , 19:09 — REGNUM Депутат Госдумы Анатолий Грешнивиков («Справедливая Россия») настаивает на законе о защите Волги, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.

«При отчёте правительства его председатель Медведев дважды заверял меня и сидящих в этом зале депутатов Госдумы о том, что закон о Волге будет обязательно принят, однако закон так и не появился. Между тем, только закон может отрегулировать комплекс мер по сохранению природных экосистем всего бассейна Волги, по восстановлению биоразнообразия реки, ликвидируя процессы её деградации, которые создают значительные угрозы экобезопасности страны», — отметил Грешневиков.

Он приветствовал разработку федерального проекта «Оздоровление Волги». Но проект ориентирован, в первую очередь, на ликвидацию источников загрязнения реки, потому сосредоточен лишь на строительстве очистных сооружений, указал парламентарий. Для полного оздоровления Волги одних мероприятий по очистке сточных вод явно недостаточно.

«Существенный вклад в ухудшение экологической ситуации в Волжском бассейне внесла предыдущая хозяйственная деятельность, в том числе осушение болот и уменьшение водоохранных зон, включая и масштабную хищническую вырубку лесов. Для разрешения ситуации нужны долгосрочные программы по расширению водоохранных зон, по существенному ограничению лесопользования в них, по восстановлению ранее осушенных болот, а это возможно только с принятием закона», — говорит Грешневиков.

Федеральный проект должен решить ряд важнейших задач, направленных на преодоление неблагоприятной экологической ситуации. Наиболее важная часть проекта — сокращение поступлений загрязнённых сточных вод.

Проект финансирует строительство очистных, но не финансирует канализационные сети, указал депутат.

«Но продолжить эти сети — тоже очень дорогое и финансово не преодолимое для муниципалитетов мероприятие. В итоге возникает патовая ситуация, так как строить объекты очистки сточных вод, не имея сетей, бессмысленно», — говорит парламентарий.

В проекте полноценно могут поучаствовать только те муниципалитеты, где уже были когда-то построены сети и очистные сооружения. Но они пришли в негодность. А те населённые пункты, в которых нет ни очистных, ни сетей, оказываются вне проекта и так и будут источниками загрязнения Волги, добавил он.

Трактовка федерального проекта предусматривает снижение объемов отводимых в Волгу загрязненных сточных вод с трех кубокилометров до одного кубокилометра в год к 2024 году.

«Только в границах Ярославской области на Волге расположены 29 очистных канализационных сооружений, большая часть которых сбрасывает в Волгу сточные воды, несоответствующие требованиям санитарных норм, — констатировал Грешневиков.

Физический износ и техническая отсталость этих сооружений предопределяют ее низкую эффективность, рассуждает он.

Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу Волге, должно составить к 2024 году 43. К этому периоду из акватории должно быть извлечено и утилизировано 95 затонувших судов. По годам предусматривается увеличение численности населения волжских регионов, условия жизни которых улучшены будут за счет реализации конкретных мероприятий.

В соответствии со статистическими данными в рамках проекта оздоровления Волги мероприятия выполнены в 2019 году на сумму 7,7 млрд рублей, что составляет всего 68% от объема финансового обеспечения на этот год, привел цифры парламентарий.

Отдельно он остановился на вопросах освоения средств программы.

«Отдельными регионами объемы финансового обеспечения в 2019 году освоены полностью или почти полностью. Это Вологодская, Волгоградская, Московская, Саратовская, Чувашская Республика. Не приступали к выполнению мероприятий программы Костромская и Ульяновская области. У них ноль процентов выполнения при выделении по обоим субъектам более одного миллиарда рублей. Не планировали что-то делать по этому проекту Астраханская и Ивановская области», — заявил депутат.

«Еще по ряду областей (Нижегородская, Тверская, Татария и Марий Эл) неполное освоение выделенных средств произошло по различным причинам — позднее заключение контрактов, отсутствие заявок, негодность проектно-сметной документации. По Ярославской области более одного миллиарда рублей было перенесено на 2020 год. К сожалению, запланированные деньги не вложены были в строительство городских очистных сооружений из-за безответственности региона и Минэкономразвития, — добавил парламентарий.

Вся эта картина подтверждает, что вхождение в проект оздоровления Волги происходит непросто, резюмировал Грешневиков.

«Текущий год должен показать способность регионов решать задачи экологической реабилитации нашей великой реки. Это безответственное перераспределение средств федерального бюджета на 2020 год в сумме почти 4 млрд рублей должно стать наукой всем и не должно повториться впредь», — заключил депутат Госдумы.