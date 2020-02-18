Чебоксары, 18 февраля 2020, 18:59 — REGNUM В Арбитражном суде Чувашии сменился заявитель по иску в отношении строительной компании «Лидер», которая является застройщиком микрорайонов Гагарин и Кувшинка («Шанхай») в Чебоксарах. Заявление частной компании, поданное в отношении застройщика, возращено. Но следом принято в производство заявление налоговой службы, которая также требует стройкомпанию признать банкротом, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.
29 января Арбитражный суд Чувашии вынес определение о возврате заявления обществу «Векос плюс», которое в прошлом году подало иск в отношении ООО «Специализированный застройщик «Лидер». Заявитель просил суд признать застройщика несостоятельным (банкротом). Суд сначала оставил данный иск без движения, а затем вернул его заявителю, так как он не устранил в срок «обстоятельства, послужившие основаниями для оставления искового заявления без движения».
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При этом в январе поступило заявление Федеральной налоговой службы в лице УФНС по Чувашии в отношении «Лидера», дело принято к производству.
13 февраля суд принял решение об отложении судебного разбирательства до 12 марта.
Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году мэрия Чебоксар грозила «Лидеру» банкротством. В то же время глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков заявлял, что подача иска о банкротстве не означает, что застройщик будет обанкрочен. По его словам, это «мера администрации города по снижению задолженности» за аренду земли: «Собственник начинает думать, когда ему грозит банкротство». В мэрии также отмечали, что есть коллективное обращение дольщиков компании «Лидер» по строительству домов в микрорайоне Кувшинка. Застройщик не выполняет обязательства: обещал в декабре активную работу на объектах, а стройка стоит.
Напомним, ранее в Чувашии была признана банкротом компания «СУОР», также подан иск о банкротстве строительной фирмы «Три АсС».
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