Чебоксары, , 18:59 — REGNUM В Арбитражном суде Чувашии сменился заявитель по иску в отношении строительной компании «Лидер», которая является застройщиком микрорайонов Гагарин и Кувшинка («Шанхай») в Чебоксарах. Заявление частной компании, поданное в отношении застройщика, возращено. Но следом принято в производство заявление налоговой службы, которая также требует стройкомпанию признать банкротом, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

29 января Арбитражный суд Чувашии вынес определение о возврате заявления обществу «Векос плюс», которое в прошлом году подало иск в отношении ООО «Специализированный застройщик «Лидер». Заявитель просил суд признать застройщика несостоятельным (банкротом). Суд сначала оставил данный иск без движения, а затем вернул его заявителю, так как он не устранил в срок «обстоятельства, послужившие основаниями для оставления искового заявления без движения».

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При этом в январе поступило заявление Федеральной налоговой службы в лице УФНС по Чувашии в отношении «Лидера», дело принято к производству.

«Назначить судебное заседание для проверки обоснованности заявления о признании должника банкротом на 13 февраля 2020 года», — говорилось в решении суда от 30 января.

13 февраля суд принял решение об отложении судебного разбирательства до 12 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году мэрия Чебоксар грозила «Лидеру» банкротством. В то же время глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков заявлял, что подача иска о банкротстве не означает, что застройщик будет обанкрочен. По его словам, это «мера администрации города по снижению задолженности» за аренду земли: «Собственник начинает думать, когда ему грозит банкротство». В мэрии также отмечали, что есть коллективное обращение дольщиков компании «Лидер» по строительству домов в микрорайоне Кувшинка. Застройщик не выполняет обязательства: обещал в декабре активную работу на объектах, а стройка стоит.

Напомним, ранее в Чувашии была признана банкротом компания «СУОР», также подан иск о банкротстве строительной фирмы «Три АсС».

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